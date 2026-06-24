Quatro feridos e A28 cortada no sentido Sul-Norte entre Apúlia e Esposende devido a despiste de ligeiro

A circulação na Autoestrada 28 (A28) estava às 07:40 interrompida no sentido Sul-Norte entre Apúlia e Esposende, no distrito de Braga, devido ao despiste de um veículo ligeiro, que causou quatro feridos, segundo a proteção civil.Fonte do Comando Sub-Regional do Cávado indicou que o despiste ocorreu às 06:30 no sentido Sul-Norte da A28 perto do nó da A11 e causou quatro feridos, três ligeiros e um ainda a ser assistido no local.Às 07:40 estavam no local 25 operacionais, com o apoio de 11 veículos.A Autoestrada do Litoral Norte (A28) liga a cidade do Porto a Caminha.