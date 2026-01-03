Quatro distritos sob aviso amarelo de frio entre segunda e terça-feira

Quatro distritos do interior do país vão estar sob aviso meteorológico amarelo devido ao frio intenso entre a madrugada de segunda-feira e a manhã de terça-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estarão abrangidos por este aviso entre as 00h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, por causa da persistência de temperaturas mínimas muito baixas, que poderão atingir valores negativos. Em Bragança e na Guarda, os termómetros deverão descer até aos -4 graus Celsius, enquanto em Castelo Branco e Portalegre as mínimas previstas rondam 1 e 2 graus, respetivamente.De acordo com as previsões do IPMA, Bragança deverá registar temperaturas entre os -4ºC e os 5ºC na segunda-feira. Na Guarda, a máxima não deverá ir além de 1ºC, com mínimas igualmente nos -4ºC. Em Castelo Branco, os valores deverão oscilar entre 1ºC e 8ºC, enquanto em Portalegre se esperam mínimas de 2ºC e máximas a rondar os 8ºC.O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três.Além do frio, o IPMA mantém em vigor, até às 24h00 deste sábado, um aviso amarelo para o distrito de Faro, devido à previsão de precipitação. Já na Região Autónoma da Madeira, a costa norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo para agitação marítima entre esta noite e as 03h00 de domingo.com agências