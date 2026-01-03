Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Neve em Vila Pouca de Aguiar no distrito de Vila Real (imagem de arquivo)
Neve em Vila Pouca de Aguiar no distrito de Vila Real (imagem de arquivo)FOTO: PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
Sociedade

Quatro distritos sob aviso amarelo de frio entre segunda e terça-feira

Termómetros deverão descer até aos -4 graus Celsius
Rui Frias
Publicado a
Atualizado a

Quatro distritos do interior do país vão estar sob aviso meteorológico amarelo devido ao frio intenso entre a madrugada de segunda-feira e a manhã de terça-feira, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre estarão abrangidos por este aviso entre as 00h00 de segunda-feira e as 09h00 de terça-feira, por causa da persistência de temperaturas mínimas muito baixas, que poderão atingir valores negativos. Em Bragança e na Guarda, os termómetros deverão descer até aos -4 graus Celsius, enquanto em Castelo Branco e Portalegre as mínimas previstas rondam 1 e 2 graus, respetivamente.

De acordo com as previsões do IPMA, Bragança deverá registar temperaturas entre os -4ºC e os 5ºC na segunda-feira. Na Guarda, a máxima não deverá ir além de 1ºC, com mínimas igualmente nos -4ºC. Em Castelo Branco, os valores deverão oscilar entre 1ºC e 8ºC, enquanto em Portalegre se esperam mínimas de 2ºC e máximas a rondar os 8ºC.

O aviso amarelo é o menos grave numa escala de três.

Além do frio, o IPMA mantém em vigor, até às 24h00 deste sábado, um aviso amarelo para o distrito de Faro, devido à previsão de precipitação. Já na Região Autónoma da Madeira, a costa norte da ilha da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo para agitação marítima entre esta noite e as 03h00 de domingo.

com agências

