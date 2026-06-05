Quatro detidos por tráfico de estupefacientes. Apreendidas 3,5 toneladas de cocaína e 6260 euros em numerário

Três homens e uma mulher foram detidos esta quarta-feira, 3 de junho, pelo Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, da Guarda Nacional Republica (GNR), pelos crimes tráfico de estupefacientes, nas localidades de Montijo, Ansião e Seia.Os detidos têm idades compreendidas entre os 20 e os 38 anos.Dando cumprimento a três mandados de detenção, quatro mandados de busca domiciliária e oito não domiciliárias (entre os quais sete veículos), foram apreendidos: 3,520kg de cocaína (17600 doses), 1,3635 kg de haxixe em resina (2727 doses), 14 botijas de 2kg de óxido nitroso, 6260 euros em numerário, 16 telemóveis, quatro balanças digitais de pesagem, duas máquinas contadoras de notas, sete televisores LCD, dois veículos automóveis, um desktop, um disco rígido; diverso material informático relacionado com a prática do crime de tráfico, cinco anéis em ouro, um par de brincos em ouro, um fio em ouro, uma pulseira em ouro e um terço em prata.Os detidos vão esta sexta-feira ser presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.A ação contou com o apoio de toda a estrutura de investigação criminal do Comando Territorial de Leiria, da Unidade de Intervenção da GNR e dos Comandos Territoriais da GNR da Guarda e Setúbal.