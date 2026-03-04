É preciso garantir que "erapêuticas nutricionais dadas nos hospitais possam chegar aos doentes em ambulatório/domicílio, defende documento.
Sociedade

Quase metade dos doentes internados corre “risco de malnutrição”, especialistas propõem estratégia de combate

Seis associações reuniram-se e definiram o que chamam de “primeiro plano estratégico para a nutrição clínica”. O documento, que integra dez recomendações, é apresentado esta quarta-feira no Fórum Estratégico de Nutrição Clínica, em Lisboa, e pretende “sensibilizar governantes, políticos, profissionais e a sociedade”.
