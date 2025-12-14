PSP já avançou com mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência em 2025

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já apresentou mais de mil propostas de cancelamento de títulos de residência desde o início do ano, na sequência de ações de controlo fronteiriço realizadas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.De acordo com a PSP, estas propostas "resultam do trabalho desenvolvido pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF), através da Divisão de Segurança Aeroportuária e Controlo Fronteiriço, no âmbito da fiscalização documental de cidadãos estrangeiros à entrada e saída do território nacional".As situações identificadas são comunicadas à AIMA, Agência para a Integração, Migrações e Asilo, entidade que detém a competência para a decisão administrativa final sobre o eventual cancelamento dos títulos de residência.Entre os motivos mais frequentes para estas propostas estão "a utilização de documentos falsos ou fraudulentos, a obtenção de autorizações de residência com base em declarações enganosas e a deteção de condutas consideradas incompatíveis com as regras legais de permanência em Portugal".Num balanço do trabalho realizado, a PSP sublinha que "o aumento do número de propostas reflete o reforço da capacidade de deteção, a melhoria dos procedimentos de verificação e a cooperação estreita entre a polícia e a AIMA". Segundo a força de segurança, este esforço conjunto visa assegurar a credibilidade e a integridade do sistema de imigração, bem como a proteção da segurança interna.A PSP garante que continuará a desenvolver ações de controlo rigoroso nas fronteiras, em articulação com as autoridades competentes, no sentido de garantir o cumprimento da lei e a regularidade da permanência de cidadãos estrangeiros em território nacional.