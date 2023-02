PSP investiga agressões a imigrante em Olhão após partilha de vídeo nas redes sociais

As autoridades policiais estão a investigar as agressões cometidas contra um cidadão imigrante, em Olhão, a 25 de janeiro, que se tornaram públicas através de um vídeo partilhado nas redes sociais, disse esta sexta-feira à Lusa fonte da PSP.

Em causa estão as agressões cometidas por um grupo de jovens contra um homem, que surge no vídeo caído no chão, em posição defensiva, a tentar proteger-se de pontapés, murros e pauladas desferidos pelos agressores, cujos rostos não são bem visíveis, uma vez que estão com capuzes.

Além das reiteradas agressões, o grupo de jovens também rouba a mochila da vítima, enquanto esta suplica para que parem de agredi-lo e lhe devolvam, pelo menos, os documentos que guardava na mochila, pode ver-se no vídeo.

"Sim, estamos a investigar [o caso]. Não houve denúncia, mas, como é um crime público, estamos a investigar", confirmou à agência Lusa fonte das relações públicas do comando distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública.

A mesma fonte precisou que a PSP já determinou que os factos ocorreram na noite de 25 de janeiro e adiantou que a "vítima já foi identificada", estando agora em curso as diligências de investigação para saber quem foram os autores das agressões e do roubo, quem publicou o vídeo nas redes sociais ou as circunstâncias em que as mesmas ocorreram.

A investigação está também a tentar determinar quantos elementos compunham o grupo e qual o envolvimento de cada um deles nos crimes cometidos.