PSP encerra festa ilegal no Seixal e detém quatro pessoas

O Comando Distrital de Setúbal divulgou esta segunda-feira, em comunicado, que encerrou uma discoteca na Amora onde se realizava uma festa ilegal. A fiscalização foi feita por haver suspeitas de realização de um evento em desrespeito da decisão da Câmara Municipal do Seixal de encerramento do espaço.

Quando a PSP chegou ao local constatou que estavam cerca de 60 pessoas na zona de esplanada a consumir, sendo que ouvia-se música, enquanto trabalhadores serviam à mesa e a processavam pedidos dos clientes.

Foram detidas quatro pessoas, entre elas a responsável do estabelecimento, de 51 anos, pelo crime de desobediência de cessação de utilização do espaço e um funcionário do estabelecimento, de 22 anos, por posse de arma proibida. Foram ainda detidos um homem e uma mulher com 27 e 23 anos, respetivamente, por tráfico de estupefacientes e identificados outros seis por posse.

O estabelecimento antecipou o horário de funcionamento, abrindo de madrugada, e prolongando a festa pela manhã, de forma a tentar iludir a fiscalização pela PSP das normas do Estado de Emergência, que impedem a abertura das discotecas.