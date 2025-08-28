PSP deteve este ano 157 motoristas de táxi por cobrarem valores superiores aos devidos pelos clientes

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa anunciou esta quinta-feira, 28 de agosto, em comunicado, que desde o início do ano e 2025 foram detidos "157 condutores pelo crime de especulação no exercício da atividade de transporte em veículos táxi". A PSP explica que a especulação "consiste na prestação de serviços ou comercialização de bens a preços superiores aos legalmente estabelecidos", sendo que os condutores agora detidos exploravam "situações de necessidade ou desconhecimento, em prejuízo dos consumidores".Na prática, os crimes consistiam "na cobrança de valores superiores aos legalmente fixados" e para isso aplicavam de forma "indevida" suplementos, pois exigiam "montantes de viagem superiores aos registados no taxímetro". As vítimas eram, na maioria, "cidadãos estrangeiros, cuja dificuldade em comunicar na língua portuguesa e o desconhecimento das regras aplicáveis facilitavam a prática deste tipo de fraude".O mesmo comunicado refere que estes comportamentos "eram cometidos de forma consciente e intencional, traduzindo-se em ilícitos criminais". A PSP considera ainda que estes casos afetam "negativamente a imagem do País e compromete a confiança no setor do turismo", pelo que torna-se "especialmente prejudicial para a economia nacional"."O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP reafirma que este tipo de prática, altamente lesiva para os consumidores, continuará a ser uma prioridade de fiscalização, mantendo o seu firme compromisso com a defesa da transparência, da legalidade e da proteção dos cidadãos no âmbito da segurança rodoviária", refere ainda a nota da PSP.