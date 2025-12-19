PSP deteve 114 pessoas no primeiro dia das Festas e Segurança. 34 foram por excesso de álcool

A PSP e a GNR detiveram 114 pessoas no âmbito do primeiro das respetivas operações de fiscalização da segurança rodoviária na época de Natal e Ano Novo, sendo que 34 foram por condução em estado de embriaguez. Foram ainda registados duas mortes por ambas as forças.A Polícia de Segurança Pública (PSP) reportou a detenção de 84 pessoas no primeiro dia da operação Polícia Sempre Presente – Festas em Segurança 2025-2026, entre elas 15 por condução em estado de embriaguez e 12 por conduzirem sem carta.A PSP registou ainda na quinta-feira, 18 de dezembro, na sua área de intervenção, um morto em acidente rodoviário. Em comunicado, a PSP explica que entre as dezenas de detenções que fez na quinta-feira estão quatro casos por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e nove por suspeita de tráfico de droga, tendo sido apreendidas 809 doses individuais.Foram igualmente apreendidas duas armas de fogo, quatro armas brancas e uma outra, tendo sido detida uma pessoa por posse de arma proibida.A PSP fiscalizou, na sua área de intervenção, 1.709 condutores e 16.532 viaturas por radar, detetando um total de 611 infrações rodoviárias.Das contraordenações rodoviárias detetadas, a PSP destaca 164 por condução em excesso de velocidade, 63 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por falta de seguro obrigatório, 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução, oito por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças; e duas por condução sob influência do álcool.Quanto à sinistralidade rodoviária, nas últimas 24 horas, a PSP registou 197 acidentes, dos quais resultaram um morto e 60 feridos (cinco graves e 55 ligeiros).Tanto a PSP como a Guarda Nacional Republicada (GNR) iniciaram na quinta-feira as operações de Natal e Ano Novo, com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais.No primeiro dia da operação, a GNR deteve 19 pessoas que conduziam com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l, considerada crime. Além destes, foram ainda detetados outros 31 condutores com excesso de álcool.Foram igualmente detidas pela GNR 11 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.Da 578 contraordenações rodoviárias aplicadas, a GNR destaca 200 por excesso de velocidade, 12 por excessos de álcool, 11 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças e 11 por uso indevido do telemóvel durante a condução.Foram ainda registadas 60 contraordenações por falta de inspeção periódica obrigatória e 16 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.No primeiro dia da operação Natal e Ano Novo 2025/2026, a GNR registou 177 acidentes, dos quais resultaram um morto, três feridos graves e 42 ligeiros.As duas operações, que terminam a 04 de janeiro e têm duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 04 de janeiro.