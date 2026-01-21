PSP deteve 30 imigrantes em operações policiais realizadas na região de Lisboa em 2025

A PSP deteve 30 cidadãos estrangeiros e notificou quase 100 imigrantes para abandono voluntário do país durante as operações de fiscalização a imigrantes realizadas na região de Lisboa no ano passado, anunciou esta quarta-feira, 21 de janeiro, aquela força de segurança.Em comunicado de balanço do ano de 2025 sobre a fiscalização da permanência de cidadãos estrangeiros no país, a Polícia de Segurança Pública destaca o aumento das ações de inspeção e fiscalização feitas no ano passado pelo Núcleo de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço do Comando Metropolitano de Lisboa, sob a coordenação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF).Questionada pela Lusa sobre dados de 2024, fonte da PSP disse que não se pode comparar os dados uma vez a polícia herdou esta competência do ex-SEF no final de 2023 e os núcleos de estrangeiros foram formados durante o ano 2024.A PSP indica que no ano passado realizou 94 operações policiais na área do Comando Metropolitano de Lisboa, que resultaram na fiscalização de 6.785 cidadãos estrangeiros.Estas ações policiais resultaram, segundo a PSP, em 30 detenções por permanência irregular no país e outros ilícitos relacionados com matéria de estrangeiros, 99 notificações para abandono voluntário, e 184 contraordenação ao abrigo da Lei dos Estrangeiros.A PSP detetou também 132 cidadãos com diligências pendentes no Sistema de Informação Schengen (SIS).Esta força de segurança refere igualmente que no ano passado realizou 1.537 ações de fiscalização e diligências com o objetivo de analisar boletins de alojamento de cidadãos estrangeiros alojados no país e de deslocação a estabelecimentos/alojamentos para averiguação e fiscalização no seguimento de denúncias que chegam ao conhecimento da polícia.A PSP sustenta ainda que, através dos Núcleos de Estrangeiros e Controlo Fronteiriço e a UNEF, “reforça a atuação diária na prevenção e repressão de atividades ilícitas ligadas à imigração ilegal e ao tráfico de seres humanos, bem como na deteção de situações de vulnerabilidade social, frequentemente associadas a condições habitacionais precárias e dificuldade de acesso a um mercado de trabalho regulado”..PSP no Porto emitiu 106 notificações para abandono voluntário e 53 detenções de imigrantes