PSP deteve 230 pessoas durante o período da passagem de ano

Homem detido no aeroporto de Lisboa por agredir passageiros e tripulantes num voo

Incidência e internamentos sobem em dia com mais 10 554 casos e 10 mortes

A PSP deteve durante o período do Ano Novo 230 pessoas, a maioria por falta de carta de condução, excesso de álcool ao volante e tráfico de droga, indicou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, a PSP refere que, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, deteve 230 pessoas, 76 das quais por condução sob o efeito do álcool, 57 por falta de habilitação legal para conduzir e 17 por tráfico de droga, e apreendeu 1500 doses de droga, tendo ainda dado cumprimento a 26 mandados de detenção.

Durante aquele período, em que a PSP esteve "particularmente atenta" às festividades de passagem de ano, esta força de segurança fiscalizou cerca de 19 583 viaturas e detetou 321 condutores a conduzir sob o efeito do álcool e 1419 viaturas em excesso de velocidade.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A PSP registou também 307 viaturas a circular na via pública sem inspeção periódica obrigatória, 82 autos de contraordenação por falta de seguro obrigatório, 34 por não utilização ou utilização incorreta do cinto de segurança e 70 por uso do telemóvel durante a condução, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária.

No âmbito da sinistralidade rodoviária, a PSP registou, no Continente, 534 acidentes, que provocaram 133 feridos ligeiros e sete feridos graves.

Nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, esta polícia registou 76 acidentes, dos quais resultaram 20 feridos ligeiros e dois feridos grave.

A PSP sublinha igualmente que, no âmbito das medidas de restrição em vigor para conter a pandemia de covid-19 e no controlo de passageiros nos aeroportos, fiscalizou, entre os dias 30 de dezembro e 01 de janeiro, 755 voos e controlou 70.688 passageiros, tendo levantando 75 autos de contraordenação às pessoas que desembarcaram sem teste negativo à covid-19, bem como às companhias aéreas que as transportaram.

A operação "Festas em Segurança" da PSP teve início a 20 de dezembro e termina às 23.59 horas de hoje.