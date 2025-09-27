PSP detém três jovens em Sintra suspeitos de roubo

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através Divisão Policial de Sintra, deteve três jovens de 16, 17 e 19 anos por suspeita da prática de vários roubos, informa a PSP em comunicado. As detenções ocorreram no dia 23 de setembro na sequência de mandados de detenção fora de flagrante delito e busca das autoridades judiciárias. A investigação começou depois da denúncia de "duas vítimas menores, às quais foram subtraídos objetos no valor de 270 euros, através de ameaça e coação física", lê-se no comunicado. A polícia concluiu que os jovens suspeitos "atuavam em grupo e eram responsáveis por diversos roubos ocorridos na área de Sintra e Lisboa". Os suspeitos abordavam as vítimas, tiravam-lhes os bens que traziam e obrigavam-nas a entregar dinheiro, "sob ameaça e/ou coação física que, em alguns casos, se concretizou em ofensas à integridade física".Os jovens foram identificados pelas menores e foi-lhes imputada "a prática de diversos crimes de roubo". Foram ouvidos em 1.º interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca de Sintra, tendo ficado em prisão preventiva.