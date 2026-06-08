PSP deixa "aviso muito sério" sobre gomas de THC
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PSP deixa "aviso muito sério" sobre gomas de THC

Produtos "imitam marcas famosas de doces, tornando impossível para uma criança perceber a diferença". Contudo, a concentração das substâncias presentes nos mesmos "é feita para adultos".
David Pereira
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A Polícia de Segurança Pública (PSP) deixou este domingo, 7 de junho, "um aviso muito sério sobre as gomas de THC (ou derivados de canábis)", alertando que as mesmas, aparentando ser gomas normais, podem levar uma criança às urgências.

De acordo com a PSP, estes produtos "imitam marcas famosas de doces, tornando impossível para uma criança perceber a diferença". Contudo, a concentração das substâncias presentes nos mesmos "é feita para adultos", o que constituiu um "grande perigo".

Segunda a PSP, uma única goma pode causar intoxicações graves, vómitos severos e problemas respiratórios numa criança.

A polícia avisa os pais para manterem "qualquer produto deste tipo fora do alcance e da vista (idealmente trancado)", falarem com os "filhos mais velhos sobre o perigo de aceitar doces de desconhecidos" e, em caso de suspeita de ingestão, ligar imediatamente para o 112.

Em Lisboa, Porto e Portimão estão à venda em 12 máquinas de acesso livre na rua, 24 horas por dia, saquetas de gomas coloridas que contêm cannabis, segundo noticiou o Público no final de abril. Nessa altura, a TVI/CNN Portugal avançou que uma criança de 9 anos esteve três dias em coma no Funchal após ingerir gomas alegadamente com substâncias estupefacientes.

O Instituto para os Comportamentos Aditivos e as Dependências (ICAD) não tem dúvidas em qualificar os produtos como ilegais.

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