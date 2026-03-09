PSP apreende mais de oito toneladas de precursores de explosivos

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu mais de oito toneladas (8650 kg) de "nitrato de amónio por armazenagem de nitratos em quantia superior ao permitido e sem a respetiva licença emitida pela PSP" e "por armazenagem de precursores de produtos explosivos objeto de restrições fora das áreas reservadas às quais o público não tenha acesso", no âmbito da Operação “Explosives Precursors”.De acordo com uma nota enviada pela PSP às redações, a operação foi levada a cabo entre 2 e 6 de março, no âmbito das suas atribuições exclusivas e especificas de licenciamento, controlo e fiscalização do fabrico, armazenamento, comercialização, utilização e transporte de armas, munições, produtos explosivos, matérias perigosas e precursores de explosivos.Foram promovidas 154 ações de fiscalização a operadores económicos que disponibilizam precursores de explosivos e a utilizadores profissionais, por forma a prevenir ilícitos criminais associados a esta atividade.A operação está associada ao Dia Europeu em Memória das Vítimas do Terrorismo (instituído pela União Europeia), assinalado anualmente a 11 de março "na sequência dos atentados terroristas perpetrados com explosivos na estação de Atocha", em Madrid, a 11 de março de 2004, que provocaram 193 mortos e cerca de 2000 feridos.Das mais de centena e meia de ações de fiscalização foram instaurados 34 autos de contraordenação por motivos diversos, entre os quais 21 por falta de registos ou registo irregulares das transações e aquisições ou fabricos efetuados; oito por armazenagem irregular; dois por incumprimento das normas técnicas definidas para o exercício da atividade; e três por disponibilização de precursores de produtos explosivos objeto de restrições a particulares.