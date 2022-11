Psicólogos junta-se à Fundação José Neves para promover a saúde mental

A Fundação José Neves e a Ordem dos Psicólogos Portugueses juntaram-se para um protocolo de colaboração institucional.

Segundo o comunicado enviado às redações, a parceria pretende sensibilizar para a importância da intervenção dos psicólogos nas dimensões de formação e intervenção, promover a literacia em saúde psicológica e bem-estar e psicologia vocacional e do desenvolvimento da carreira e aprofundar os conhecimentos e contributos da ciência psicológica.

"Esta parceria vai certamente contribuir para que as nossas ações possam ter mais impacto na promoção do bem-estar, da felicidade e do desenvolvimento pessoal dos portugueses", destaca Carlos Oliveira, Presidente Executivo da Fundação José Neves.

"Promover a literacia em saúde mental é fundamental para a promoção da saúde mental e bem-estar e este protocolo é mais um passo nesse sentido. A Ordem dos Psicólogos Portugueses quer, em todos os contextos, contribuir para intervenções baseadas na evidência científica" afirma o Bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses Francisco Miranda Rodrigues.

A Fundação José Neves disponibiliza a aplicação gratuita 29k FJN, com cursos, exercícios e meditações para saúde mental.