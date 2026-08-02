PS admite forçar debate sobre PSU no Parlamento e a funcionária do Estado que escondeu 800 mil euros em notas

Uma técnica dos Assuntos Consulares que integrava uma rede que legalizou milhares de imigrantes "escondeu 800 mil euros em notas em duas casas diferentes", revela este domingo (2 de agosto) o Jornal de Notícias, na manchete da sua edição impressa. A funcionária do Estado falsificou documentos com a ajuda do marido e da filha, acrescenta o jornal.No diário Público, o destaque principal vai para as dúvidas do Partido Socialista em relação à Prestação Social Única decretada pelo Governo. "PS tem reservas sobre decreto da PSU e admite forçar debate no Parlamento", titula o jornal. Decreto-lei aprovado pelo Governo preocupa socialistas, que têm dúvidas sobre o valor do apoio e as regras de acesso. Segundo o Público, o PS enviou uma carta ao executivo e admite pedir a apreciação parlamentar do diploma.No Correio da Manhã, surge a história de uma mulher vítima de cancro cerebral que alega que o papa Franciso lhe "tirou o tumor". O jornal também traz em primeira página a notícia de que Zeinal Bava, antigo CEO da PT, doou imóveis aos filhos antes de serem arrestados pela Justiça. Ainda no CM: "Só foram pagas três indemnizações a vítimas do Elevador da Glória".A crise migratória em Ceuta e a vitória do FC Porto na Supertaça também fazem parte dos temas em destaque na imprensa nacional deste domingo.