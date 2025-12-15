PRR: Execução do plano ultrapassa os 50% a menos de um ano da data limite

A execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) ultrapassou, até sexta-feira, os 50%, a menos de um ano da sua data limite, segundo o último relatório de monitorização.Os dados divulgados pela Estrutura de Missão Recuperar Portugal, encarregue de monitorizar o plano, mostram que a execução ascende agora a 52%, com 204 marcos e metas cumpridos, 34 em avaliação e outros quatro em fase de apresentação a Bruxelas.Os beneficiários do plano receberam, até sexta-feira, 10.283 milhões de euros, mais 111 milhões de euros face à semana anterior.Este valor corresponde agora a 46% do valor contratado e a 44% do aprovado.Com os maiores valores recebidos aparecem as empresas (3.802 milhões de euros), as entidades públicas (2.087 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (1.444 milhões de euros) e as empresas públicas (1.048 milhões de euros).Seguem-se as escolas (607 milhões de euros), as instituições do ensino superior (424 milhões de euros), as instituições da economia solidária e social (347 milhões de euros), as famílias (288 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (268 milhões de euros).Por sua vez, as aprovações de projetos estão em 23.414 milhões de euros, com as empresas (7.276 milhões de euros) na liderança.Destacam-se ainda as entidades públicas (4.863 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (4.580 milhões de euros), as empresas públicas (2.748 milhões de euros), as escolas (1.038 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (1.000 milhões de euros).Com menos de 1.000 milhões de euros aprovados estão as instituições da economia solidária e social (857 milhões de euros), as instituições do sistema científico e tecnológico (696 milhões de euros) e as famílias (357 milhões de euros).Até sexta-feira, o PRR recebeu 416.867 candidaturas, sendo que 368.280 foram analisadas.Já as candidaturas aprovadas estão em 280.704, mais 7.301.O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.