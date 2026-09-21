Proteção Civil reforça meios e lança vigilância aérea "armada" perante risco muito elevado de incêndio
PEDRO SARMENTO COSTA / Lusa
Sociedade

Proteção Civil reforça meios e lança vigilância aérea "armada" perante risco muito elevado de incêndio

IPMA prevê calor, vento forte e noites secas. Proteção Civil pré-posiciona 50 módulos em zonas de risco.
André Certã
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