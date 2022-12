Proteção Civil põe dispositivo em alerta amarelo até às 23:59 de segunda-feira

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) decretou hoje o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

O comandante nacional da ANPC, André Fernandes, alertou, em conferência de imprensa na sede nacional em Carnaxide (Oeiras), para a precipitação "pontualmente intensa" esperada em algumas zonas do país a partir da madrugada de hoje, que vai ter impacto nas bacias hidrográficas dos rios Vez, Cávado, Tejo, Zêzere, em particular no afluente do rio Nabão, "que podem entrar em cheia".

"Face a esta situação foi também decretado o estado de alerta especial de nível amarelo até às 23:59 de segunda-feira. E acima de tudo, o aviso à população para se manterem atentos aos comunicados do Instituto Português do Mar e Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil", disse o comandante, alertando que as zonas que inundaram devido à chuva de quarta-feira poderem voltar a ser afetadas.

André Fernandes lembrou que o dispositivo ainda está no terreno, devido à chuva intensa de quarta-feira, em trabalhos de recuperação, mas também de prevenção para o agravamento das condições.

"Importa acautelar o comportamento da própria população. [...] Em caso de dúvida, áreas alagadas ou rodovias com água, não atravessem, mantenham a calma, façam inversão de marcha quando é possível ou aguardem", alertou o comandante da ANPC.

Na noite de quarta-feira, vários túneis da cidade de Lisboa, por exemplo, ficaram inundados devido à chuva intensa.

Em suma, a ANPC alerta para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, possibilidade de deslizamentos de terras, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, que podem causar acidentes, piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

Entre as recomendações, a ANPC pede que se tenha especial cuidado "na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais".

Pede ainda que se garanta a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

O IPMA elevou hoje para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00:00 e as 03:00 de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 03:00 e as 06:00, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, o IPMA elevou, desde o início da manhã de hoje, para os 18 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e também agitação marítima.

Câmara de Lisboa reitera apelo a "precauções redobradas"

A Câmara de Lisboa reiterou hoje o apelo à população para que "tome precauções redobradas".

Entre as 21:00 de hoje e as 00:00 de domingo, dia 11, o aviso "mantém-se amarelo, com chuva por vezes forte e persistente", depois, entre as 00:00 e as 03:00 o aviso "passa a laranja, com chuva forte e persistente", lembra o município em comunicado divulgado ao início da tarde.

"Entre as 00:00 e as 06:00 prevê-se também vento forte com rajadas até 90km/hora", diz a nota.

No comunicado, a câmara apela ainda à população "para que tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil".

"Os agentes de Proteção Civil da cidade e os serviços operacionais municipais e das juntas de freguesia estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade", refere.

Na sexta-feira, a autarquia já havia alertado para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções.

Este alerta da autarquia lisboeta surgiu depois de a cidade ter sido afetada por uma forte chuva e por inundações na noite de quarta-feira.

Desde essa noite, o mau tempo associado à chuva intensa provocou várias inundações no distrito de Lisboa, o que motivou o corte de estradas, túneis e acessos a estações de transporte, assim como danos em estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.