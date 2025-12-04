Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Programa Ligue Antes, Salve Vidas “deve ter em vista assegurar o integral respeito pelo direito dos utentes à reclamação e apresentação de caixas dos prestadores de cuidados".
Sociedade

Programa Ligue Antes, Salve Vidas já recebeu 389 reclamações

Maioria das queixas dos utentes diz respeito a “constrangimentos na orientação para cuidados primários”. Seguem-se as de atendimento negado. Entidade Reguladora da Saúde lembra ainda às unidades que é seu dever “apresentar uma resposta final ao reclamante”.
Publicado a
Saúde
Linha SNS24
edição impressa
ERS
Ligue Antes, Salve Vidas
Diário de Notícias
www.dn.pt