Programa da AIMA para a construção preenche apenas 8,8% das vagas

Das 500 vagas, 44 pessoas inscreveram-se e estão a frequentar o “Integrar para a Construção”, uma iniciativa para integração de imigrantes na área da construção civil. O número de inscritos foi informado ao DN pela Associação de Empresas de Construção e Obras Publicas e Serviços (AICCOPN) e representa pouco mais de 8% da disponibilidade.

"A frequentar o 1º ciclo do programa encontram-se 44 formandos, estando já em preparação um segundo ciclo com abertura de novas vagas, dando continuidade a esta iniciativa que procura aproximar a qualificação profissional às necessidades concretas das empresas", lê-se numa resposta enviada ao jornal. A nova data, no entanto, ainda não está definida.

O programa "combina formação teórico-prática com formação em contexto de trabalho, as empresas podem acompanhar a qualificação de futuros profissionais e estabelecer um contacto direto com potenciais trabalhadores", destaca a AICCOPN. Outro objetivo é contribuir para "uma resposta estruturada às necessidades de mão de obra do setor".

No total, o "Integrar para a Construção" terá 300 horas de formação técnica e outras 300 horas de estágio. As áreas de formação abrangem diferentes especialidades da construção civil, como canalização, eletricidade, carpintaria, gesso cartonado, máquinas de construção, pintura e acabamentos. Ao todo, serão aproximadamente quatro meses de formação.

Durante os meses de formação técnica, a bolsa poderá chegar a 537 euros. Já no período de estágio, o valor será de 269 euros mensais. A esses montantes somam-se subsídio de alimentação ou refeição, subsídio de transporte (quando aplicável), equipamento de proteção individual e seguro de acidentes pessoais.

amanda.lima@dn.pt