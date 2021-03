Professores, pessoal não docente e pessoas com trissomia 21 prioritários na vacina

A Direção-Geral da saúde (DGS) incluiu no grupo dos prioritários da fase 1 para a vacina contra a covid-19 as pessoas com trissomia 21, os professores e o pessoal não docente.

Segundo a atualização da norma da DGS, hoje divulgada, as pessoas com trissomia 21 são incluídas nos grupos prioritários "pelo risco acrescido de evolução para covid-19 grave".

Já quanto aos professores e ao pessoal e não docente, a DGS esclarece que estão abrangidos os que trabalham nos estabelecimentos de ensino e educação e nas respostas sociais de apoio à infância dos setores público, privado e social e cooperativo, "de acordo com o plano logístico que será implementado".

A inclusão dos professores e pessoal não docente no grupo dos prioritários da vacinação acontece numa altura em que o Governo se prepara para apresentar (na quinta-feira) o plano de desconfinamento. Plano esse que deverá começar a ser aplicado na próxima semana, com a reabertura dos estabelecimentos de ensino do pré-escolar e do primeiro ciclo.