Professor da Faculdade de Medicina do Porto suspenso por alegado assédio de alunas

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) suspendeu preventivamente um professor após queixas de várias alunas que terão sido importunadas por ele nas reds sociais.“O diretor da FMUP [Altamiro da Costa Pereira] determinou a suspensão preventiva e imediata do docente em causa e iniciará, logo que possível, os procedimentos necessários, visando o apuramento integral dos factos e a consequente tomada de decisões quanto ao futuro deste docente na instituição”, diz a instituição numa resposta escrita enviada à Lusa, após questionado sobre um caso de alegado assédio nas redes sociais por parte de um docente.O professor em causa garante que “nunca assediou ninguém pessoalmente ou através de meios digitais” e diz que se trata de um caso de roubo de identidade.“Gostaria de esclarecer, de forma inequívoca, que nunca assediei ninguém, seja pessoalmente ou através de meios digitais. Trata-se de uma caso de roubo de identidade. Nunca enviei qualquer mensagem e irei apresentar participação às autoridades competentes”, disse, também por escrito, à Lusa.De acordo com a agência de noticias, um grupo de alunas da Universidade do Porto alega estar a ser importunada e perseguida digitalmente por um professor da FMUP, tendo enviado uma queixa à Reitoria da Universidade do Porto, alegando “importunação em redes sociais”. Fonte oficial da Reitoria confirmou que a queixa deu entrada na sexta-feira, 24.O grupo de alunas conta à Lusa que o professor da FMUP as segue nas redes sociais, coloca likes (gosto) em fotos privadas, interage com as stories (histórias em vídeo partilhadas) e manda mensagens inoportunas.“A ação transcende a FMUP. Alunas de outras faculdades relatam casos semelhantes. No nosso caso temos entre 17 e 22 anos e, após comparação, verificámos mensagens iguais do referido médico a seis colegas e no mesmo dia (...) Algumas de nós achávamos ser uma rede de uso profissional pelo conteúdo publicado, mas quando nos segue, põe likes, segue stories, coloca corações e manda mensagens a dizer que é cirurgião e professor, parece-nos grave e inoportuno”, dizem.As alunas da U.Porto, que não querem dar o nome verdadeiro, porque dizem ter “medo de represálias na U.Porto, na Ordem dos Médicos ou na Justiça”, acrescentam que o médico e professor orienta “diversas dissertações” e que é “presidente da distrital da Ordem dos Médicos de Braga”.O “médico e professor segue muitas mulheres e, outras, mais velhas queixam-se de igual forma de serem importunadas e perseguidas digitalmente, até porque falamos entre nós num grupo com mais de 200 mulheres. Cremos ser uma ação reiterada, há casos de mensagens iguais enviadas à mesma hora e inadequadas (...) Após falarmos entre nós verificamos que faz o mesmo com outras mulheres e interage em fotos de crianças e envia mensagens”.A FMUP decidiu suspender o docente devido à "gravidade das acusações relatadas", mas sublinha que até ao dia de hoje a “direção da FMUP, a direção do Departamento em que o docente exerce funções, o respetivo superior hierárquico e a Associação de Estudantes da FMUP não tinham recebido qualquer queixa formal, ou sequer informações informais, relativamente ao comportamento deste colaborador”.A FMUP assegura que “todas as denúncias de comportamentos inapropriados são tratadas com a máxima seriedade e rigor, independentemente da forma como chegam ao conhecimento da instituição”.“A FMUP reitera a sua total condenação de qualquer forma de assédio, discriminação, intimidação, retaliação, violência física ou coação moral, em linha com o Código de Conduta da Universidade do Porto e com os princípios que regem a vida académica. A Faculdade exprime solidariedade e apoio a todas as pessoas que se sintam afetadas por comportamentos desta natureza, nomeadamente às denunciantes, e assegura o seu compromisso em garantir que dispõem de acompanhamento institucional adequado durante o processo de apuramento”.Fonte da Reitoria da U. Porto adiantou à Lusa que agora o procedimento habitual de qualquer denúncia é remeter ao diretor da Faculdade a queixa, porque é a pessoa com “poder disciplinar sobre os elementos da sua faculdade”, referindo que o caso poderá seguir para “eventual inquérito”. .Número de denúncias de assédio laboral no Ensino Superior está a crescer