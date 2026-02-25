Procurar a justiça é uma forma de buscar os direitos, diante da impossibilidade pela via administrativa.
Procurar a justiça é uma forma de buscar os direitos, diante da impossibilidade pela via administrativa. Foto: Leonardo Negrão
Sociedade

Processos contra a AIMA descem 78% após mudança na lei. Mas ainda são milhares

Ainda são mais de 100 mil processos, que obrigaram o tribunal a abrir um concurso extraordinário de juízes. Esta quinta-feira o Parlamento discute proposta da IL para descentralizar os processos, atualmente todos em Lisboa. Porém, a solução para o problema é a AIMA funcionar.
Publicado a
Loading content, please wait...
Imigração
Imigrantes
AIMA
Tribunal Administrativo
edição impressa
Diário de Notícias
www.dn.pt