Problemas no Instagram deixam milhares com contas suspensas

Vários utilizadores da rede social Instagram ficaram esta segunda-feira com as contas suspensas sem qualquer motivo. Ao abrir a aplicação, os utilizadores deparavam-se com a seguinte mensagem: "Suspendemos a sua conta em 31 de outubro de 2022".

anyone else facing this issue on Instagram? or is my account really suspended? pic.twitter.com/FI33sM2MOD - Trendulkar (@Trendulkar) October 31, 2022

A conta oficial do Instagram já se pronunciou e informou que o assunto está a ser resolvido, pedindo desculpa pela inconveniência.

"Estamos conscientes que algumas pessoas estão a ter problemas a aceder à conta no Instagram. Estamos a averiguar o problema e pedimos desculpa pelo inconveniente", lê-se na conta oficial do Instagram no Twitter.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown - Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022

O comediante Nuno Markl fez uma publicação no instagram a dizer que tinha perdido milhares de seguidores. "Estou a saber que está a acontecer com várias pessoas AGORA (a mim também, já fiquei sem uns 4000 em breves segundos). Que limpeza é esta?", escreveu na descrição.

View this post on Instagram A post shared by Nuno Markl (@nunomarkl)

O autor Hugo van der Ding fez também duas publicações sobre o mesmo problema: uma onde dizia que a sua conta tinha sido hackeada e outra com uma ilustração. "Parece que é mesmo do Instagram", escreveu.