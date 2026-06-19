Prisão preventiva para madrasta suspeita de matar enteada de oito anos em Valpaços

A madrasta suspeita de matar a enteada de oito anos em Valpaços ficou em prisão preventiva, decidiu o Tribunal de Vila Pouca de Aguiar.A criança foi encontrada morta esta quarta-feira, numa serra próxima de Friões, onde mora a família, na sequência de um alerta para o seu desaparecimento.De acordo com a CNN Portugal, a madrasta já terá confessado o crime à Polícia Judiciária, tendo sido formalmente detida por se encontrar "fortemente indiciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver".A menina terá sido asfixiada num contexto de vingança e de violência doméstica, sendo o pai da vítima suspeito de agredir os filhos da companheira.O pai e os avós paternos participaram o desaparecimento da criança no posto da GNR ao final da tarde de quarta-feira."O trabalho investigatório realizado possibilitou a rápida identificação da presumível autora dos factos, bem como a recolha de indícios consistentes da sua alegada intervenção na morte da menor e na subsequente ocultação e abandono do cadáver, em zona florestal, na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar", informa a PJ à Lusa.