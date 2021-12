Primeiro caso de variante Ómicron na Madeira é importado do Reino Unido

"Vamos entrar no período de maior stress do ano", avisa Graça Freitas

As autoridades da Madeira identificaram a primeira infeção com a variante Ómicron do vírus da covid-19 na região, um caso importado do Reino Unido, disse esta quinta-feira o secretário regional de Saúde.

"Da variante Ómicron na Madeira, a informação que temos é de que haveria um caso de uma cidadã inglesa, portanto, importado, que está já isolado numa unidade hoteleira", afirmou o secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, no Funchal.

Pedro Ramos afirmou que esta é uma situação "perfeitamente expectável" porque no Reino Unido a variante Ómicron do vírus que provoca a covid-19 "tem mais prevalência" do que outras, como a Delta.

O secretário regional da Saúde, que respondia a questões dos jornalistas, apelou ao respeito pelas "medidas básicas de proteção" contra a covid-19 no arquipélago, apesar da elevada taxa de vacinação e da testagem massiva que está a ser feita na população.

"Temos de estar vacinados, temos de fazer o teste com frequência, mas não podemos estar com ajuntamentos sem máscara", disse, à margem da assinatura de um contrato-programa entre o Instituto de Administração da Saúde da Madeira e a delegação regional da Fundação Portuguesa -- Comunidade Contra a SIDA.

Surtos associados a convívios em bares

Pedro Ramos fez este apelo a propósito de surtos de covid-19 identificados no Funchal e em Porto Santo, associados a convívios em bares em que não foram respeitadas as "medidas básicas de proteção".

No caso de Porto Santo, disse estarem em causa 23 casos de infeção já detetados que levaram à suspensão de "algumas atividades" na ilha, por parte da câmara municipal, e também da vacinação que estava prevista para sexta-feira e sábado.

A vacinação no Porto Santo prevista para estes dois dias será recuperada nas próximas datas já calendarizadas, disse o secretário regional.

"Porto santo foi um dos primeiros concelhos da região que ficou com a vacinação completa, mas isto é um aviso à população. É um aviso de que, apesar de estarem nessa situação sanitária, com mais 95% da população ativa vacinada, se não tiverem cuidado, estas situações vão continuar a acontecer", afirmou.

Pedro Ramos realçou que "a vacina não protege a 100% e esta mensagem tem de passar para toda a população", apesar de os vacinados, na generalidade, não precisarem de tratamento hospitalar.

Uso de máscara obrigatório em locais públicos na Madeira até 1 de março

Já esta quinta-feira, o Conselho do Governo da Madeira aprovou a regulamentação e adaptação à região da lei que estabelece a obrigação do uso da máscara para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas, até 1 de março.

"A medida aplica-se às pessoas com idade a partir dos 10 anos (salvo prescrição médica) para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável", lê-se no comunicado divulgado pelo executivo madeirense após a reunião semanal do Conselho do Governo.

O incumprimento desta medida será sujeito a coimas, indica a mesma nota, acrescentando que a medida entra em vigor no dia seguinte à sua publicação em Jornal Oficial e deverá vigorar até 01 de março de 2022.

De acordo com os últimos dados epidemiológicos da Direção Regional da Saúde, a Madeira regista, atualmente, 987 casos ativos de covid-19 e um total de 121 óbitos associados à doença desde o início da pandemia.

Na quarta-feira, estavam internadas 36 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, cinco das quais em cuidados intensivos.

A covid-19 é uma doença respiratória provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

Uma nova variante, a Ómicron, classificada como "preocupante" pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, em 24 de novembro, e foram já notificadas infeções em pelo menos 77 países de todos os continentes.