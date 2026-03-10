Urgência fica concentrada em Loures.
Urgência fica concentrada em Loures.
Sociedade

Primeira Urgência Centralizada de Obstetrícia avança em Loures, mas só com reforço de enfermeiros

A partir de dia 16, utentes de Loures/Odivelas e de Vila Franca Xira serão atendidas só no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que assegurará a urgência com equipas médicas e de enfermagem. O Hospital de Vila Franca de Xira só vai disponibilizar enfermeiros, porque só integra um médico obstetra no quadro de pessoal. Sobre a urgência em que este modelo deveria começar, na Margem Sul, nada se sabe. Autarcas voltaram a contestar medida.
Publicado a
Loading content, please wait...
Saúde
SNS
edição impressa
obstetrícia/ginecologia
Diário de Notícias
www.dn.pt