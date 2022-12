Presidente do hospital de Ponta Delgada demite-se

A presidente da administração do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, apresentou esta sexta-feira o pedido de demissão, que foi aceite pelo presidente do Governo dos Açores, informou o executivo do arquipélago.

Numa nota divulgada no seu 'site', o Governo dos Açores refere que, após uma reunião esta sexta-feira de manhã, Cristina Fraga "colocou o seu lugar à disposição, tendo o presidente do governo aceitado o seu pedido de demissão".

Segundo a nota, José Manuel Bolieiro "agradece à Dra. Cristina Fraga o trabalho desenvolvido, a sua dedicação, e reconhece os bons indicadores obtidos durante o seu mandato, em termos de produtividade dos serviços".

"A substituição de Cristina Fraga será feita nos termos legalmente previstos", escreve o executivo.

Vinte e um dos 25 diretores dos serviços do hospital de Ponta Delgada demitiram-se esta sexta-feira, disse à Lusa o médico Emanuel Dias, considerando que o presidente do Governo Regional foi "enganado" pela administração sobre as escalas.

Segundo Emanuel Dias, porta-voz dos diretores de serviços clínicos demissionários, a escala de serviço do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) "não está preenchida e quem está a preenchê-la é o atual conselho de administração, que não o tem conseguido".

A responsável nos Açores da Ordem dos Médicos, Margarida Moura, denunciou, na quinta-feira, a falta de condições de assistência aos doentes no Hospital de Ponta Delgada, nomeadamente na cirurgia geral, cuja diretora de serviço apresentou a demissão.