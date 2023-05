Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP apresenta demissão

O presidente da comissão de vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, apresentou esta quinta-feira a demissão, revela a revista Sábado.

Em causa está a discordância com a proposta para o salário do novo presidente executivo (CEO) da transportadora aérea, Luís Rodrigues.

Tiago Aires Mateus terá sido pressionado pelo Ministério das Infraestruturas para alterar o parecer que fixa o vencimento de Luís Rodrigues em 420 mil euros brutos por ano, sem direito a prémios, valor que terá sido calculado a partir do ordenado que Fernando Pinto enquanto líder da TAP no período em que o Estado era o único acionista.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contudo, o ex-CEO da SATA apenas terá aceite o convite para suceder a Christine Ourmières-Widener com a condição de receber o mesmo salário que a antecessora (que recebia 404 mil euros anuais, um subsídio de residência de 30 mil euros e outros benefícios sociais), embora sem direito a bónus e prémios de desempenho.

A intenção do ministério das Finanças, que tutela a TAP em parceria com o ministério das Infraesturutras, terá desagradado a Luís Rodrigues, o que conduziu à demissão do presidente da comissão de vencimentos.

Tiago Aires Mateus foi ouvido a 19 de abril na comissão parlamentar de inquérito à TAP, onde revelou qual o salário de Christine Ourmières-Widener.