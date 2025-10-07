Praias urbanas de Albufeira interditadas a banhos devido a contaminação

A Câmara Municipal de Albufeira decretou a interdição a banhos nas várias praias urbanas do concelho, após ser detetada a existência de contaminação na sequência da rotura de uma conduta de águas residuais.“De forma a assegurar a segurança de todos os banhistas foi decretada a interdição a banhos nas várias praias urbanas de Albufeira”, indica um comunicado da autarquia do distrito de Faro.Segunda a nota, decisão foi tomada na sequência da realização de análises que detetaram a existência de contaminação. “A situação já levou ao hastear de bandeiras vermelhas nas praias dos Pescadores, do Peneco, do Inatel e dos Alemães”, informou o município.. A Câmara de Albufeira indica que está a monitorizar a evolução da situação, em articulação com a Águas do Algarve e demais entidades competentes, “no sentido de assegurar que a reposição da normalidade acontece de forma célere e segura”.A interdição foi decretada após a Águas do Algarve ter informado sobre uma “rotura numa curva de ferro fundido dúctil DN300, integrada na conduta elevatória da Estação Elevatória de Águas Residuais (EEAR) de Vale Faro”, uma situação detetada no domingo. Os trabalhos de reparação foram iniciados imediatamente a seguir, tendo sido confirmada “a estabilização total do caudal” durante a tarde de segunda-feira.De acordo com a Águas do Algarve, “a ocorrência foi provocada por desgaste interno progressivo do material, o que originou uma perfuração total da parede da curva e consequente perda de integridade estrutural da conduta”.