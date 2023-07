Praia de Olhos d'Água, em Albufeira, interdita a banhos

As autoridades interditaram a banhos, esta quinta-feira, a praia de Olhos d´Água, no concelho de Albufeira, no Algarve, devido a uma contaminação microbiológica detetada na água, disse o capitão do porto de Portimão.

Em declarações à Lusa, Eduardo Godinho adiantou que as análises à qualidade da água do mar efetuadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) indicam "contaminação microbiológica" na água daquela praia, tendo a delegada regional de Saúde ordenado a interdição da praia a banhos.

A mesma fonte disse que, após receberem a informação da delegada de saúde, as autoridades marítimas hastearam a bandeira vermelha naquela praia, que ficará até que novas análises confirmem que a qualidade da água está reposta e não apresenta riscos para a saúde dos banhistas.

"A bandeira vermelha foi hasteada a meio da manhã", disse ainda o capitão do porto de Faro, frisando que a APA vai continuar a testar a água do mar na praia, no âmbito da testagem regular à qualidade da água do mar que faz nas praias portuguesas.

Este é o segundo caso de praias interditadas a banhos no Algarve, depois de as praias de Vale do Lobo e de Quarteira, no concelho vizinho de Loulé (distrito de Faro), terem sido objeto da mesma medida na terça-feira.

Na quarta-feira, a interdição foi levantada naquelas praias.