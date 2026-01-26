Novo hospital terá 742 camas e 18 salas de boco operatório.
Sociedade

PPP para construção do novo hospital do Algarve avança, mas deixa gestão clínica com o SNS

Despacho que aprova parceria público-privada (PPP) para a conceção, construção, financiamento, conservação, manutenção e exploração publicado nesta segunda-feira - ao fim de 20 anos do início do projeto e no dia em que ministra da Saúde assinou acordo estratégico com municípios. Modelo será idêntico ao dos hospitais de Loures, Vila Franca de Xira e Braga, mas daqui à conclusão da unidade “há um longo caminho a percorrer” e cinco anos de espera.
