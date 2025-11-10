Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Portugueses devem ser bem informados sobre o uso dos seus dados.
Sociedade

Portugueses confiam no SNS para guardar dados pessoais, mas rejeitam a venda destes ou o seu uso por outras empresas

Estudo realizado pelo ISCTE sobre o uso de informação no mundo digital revela que as grandes preocupações são: a garantia da privacidade e da segurança. E investigadora deixa um alerta: “Sem a confiança dos utilizadores não há inovação.” Ou seja, “é preciso dar informação”.
