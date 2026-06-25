Reclamações relacionadas com apps de encontros estão em franco crescimento no Portal da Queixa

Os portugueses já apresentaram mais de 200 reclamações relacionadas com plataformas de encontros, tendo as ocorrências registadas no Portal da Queixa vindo a crescer nos últimos anos. Os problemas com pagamentos lideram as queixas, mas são também relatados preocupações com segurança e privacidade, fraudes e serviços não cumpridos.Segundo os dados analisados, desde 2019, quando foram registadas 22 queixas, o número tem evoluído até atingir 33 reclamações no ano passado. No primeiro semestre deste ano já foram contabilizadas 20 ocorrências, o que, a manter a tendência, significará um novo aumento este ano.De acordo com um comunicado enviado pelo Portal das Queixa às redações, as principais reclamações em 2026 dizem respeito sobretudo a problemas financeiros, como cobranças indevidas e dificuldades na obtenção de reembolsos, que representam mais de 40% dos casos."Seguem-se preocupações com segurança e privacidade, incluindo suspeitas de fraude e utilização indevida de dados pessoais, bem como falhas técnicas, problemas na qualidade do serviço e incumprimentos contratuais", indica a nota.Entre os relatos dos consumidores destacam-se "denúncias de criação de perfis falsos com fotografias sem consentimento, utilização de sistemas automatizados para simular interações e serviços de elevado custo que não cumprem o prometido".“Foi criada uma conta com a minha fotografia, sem o meu conhecimento (…) Solicito a remoção imediata”, denunciou um consumidor. Outro alertou para um “aplicativo fraudulento” que alegadamente utiliza perfis falsos para obter pagamentos. E ainda há queixas de serviços premium superiores a 3000€ sem correspondência com o prometido.Mais de metade das queixas provém de pessoas entre os 45 e os 64 anos, "sendo também nestas faixas que se concentram as idades médias mais elevadas em serviços premium de matchmaking".Apesar de existir um equilíbrio global entre homens e mulheres, em 2019 e 2024 as mulheres lideraram as reclamações, enquanto em 2023 e este ano são os homens a liderar. De acordo com Pedro Lourenço, Fundador do Portal da Queixa by Consumers Trust, "estes indicadores reforçam a necessidade de maior transparência, controlo e proteção do consumidor num setor em crescimento, mas ainda marcado por desafios significativos ao nível da confiança". "Com o crescimento contínuo deste tipo de plataformas, a monitorização e resposta eficaz às reclamações tornam-se essenciais para garantir a proteção do consumidor e a credibilidade do setor", acrescentou.