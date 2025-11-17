Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
“Portugal teve uma peça preciosa do armamentário antituberculoso: o Sanatório Marítimo de Outão”
Sociedade

No livro 'O Sanatório da Tuberculose (Outão 1900-1950)', o médico Rogério Palma-Rodrigues revisita o Outão como lugar de ciência e de humanidade.
Jorge Andrade
Sociedade
livro
tuberculose
edição impressa
Outão

