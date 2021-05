Portugal sem mortos pelo segundo dia consecutivo. Há 413 novos casos

Pelo segundo dia consecutivo, Portugal não registou mortes associadas à covid-19, tendo sido registados 413 novos infetados de acordo com o balanço da DGS relativo aos efeitos da pandemia de covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas.

220 pessoas estão internadas (mais 10 do que ontem), 58 das quais internadas em unidades de cuidados intensivos (menos uma do que ontem).

Os dados da DSG indicam ainda que foram dadas como recuperadas mais 226 pessoas, totalizando já 805 692 pessoas que superaram a doença. O número de casos ativos aumentou em 187, sendo agora de 22 515.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a de maior incidência da doença, tendo hoje reportado mais 169 novos casos de infeção, seguindo-se o Norte com 122, o Centro com 43 e o Algarve com 25.

Casamento provoca surto

.Um casamento com 130 pessoas em Aveiras de Cima, Azambuja, está na origem de um surto ativo de covid-19, tendo sido identificados até ao momento 26 casos positivos, avançou ontem a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) indica que existe um surto ativo de covid-19 associado a um casamento realizado num restaurante em Aveiras de Cima, no distrito de Lisboa, tendo o foco começado num caso positivo de um funcionário de uma padaria em Alenquer (concelho vizinho da Azambuja), cujo proprietário é pai do noivo.

Segundo a ARSLVT, estiveram presentes no casamento alguns colaboradores dessa padaria o que aumentou a transmissão do vírus.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo refere que "foram realizados testes a todos os convidados, DJ`S, fotógrafos e staff do restaurante e isolados todos os contactos de alto risco num espaço de 48 horas".

Segundo a ARSLVT, a maioria dos casos positivos que surgiram neste surto foram "contactos de alto risco" e testaram positivo quando já estavam em isolamento.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo refere ainda que foram testadas 130 pessoas e, até ao momento, foram identificados 26 casos positivos.

A notícia do casamento que provocou um surto de covid-19 duas semanas depois foi avançada pelo Jornal de Notícias.