Internamentos continuam a subir em dia com nove mortes

Portugal registou mais 2830 casos de covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira. Dados que incluem um total de 848 casos que não foram reportados no boletim de ontem devido a um "constrangimento informático", indica a autoridade de saúde.

O relatório de hoje (2 de setembro) indica que foram registadas mais nove mortes associadas à infeção por SARS-CoV-2.

Há mais 14 pessoas internadas, elevando para 695 o número total de hospitalizados. Estão 140 doentes em unidades de cuidados intensivos, o que representa mais nove face ao dia anterior.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foram também reportados mais 2137 casos de pessoas que recuperaram da doença, num total de 980 599.

Na quarta-feira foram reportados 2413 novos casos e não 1565 como foi divulgado

Das infeções reportadas no boletim de hoje, 1982 é que se referem às últimas 24 horas, uma vez que 848 foram reportadas entre terça e quarta-feira.

Devia ter sido então registado no relatório de ontem 2413 novos casos de covid-19 e não 1565 como foi divulgado. Uma situação que a DGS atribui "a um constrangimento informático", como se lê numa pequena nota que acompanha o boletim.

Os dados que não foram inseridos ontem estão no relatório desta quinta-feira, juntamente com aqueles que são referentes às últimas 24 horas.

Assim, no total, verificam-se mais 1075 casos (dos quais 407 são do boletim de quarta-feira), no Norte e 853 (208 referentes ao relatório de ontem) em Lisboa e Vale do Tejo.

Foram ainda confirmados mais 472 infetados (160) no Centro, 270 (36) no Algarve, 119 no Alentejo (26), 30 na Madeira (nove) e mais 10 (dois) nos Açores.

Com esta atualização, Portugal soma, desde o início da pandemia, 1 042 322 diagnósticos de covid-19 e 17 766 óbitos, sendo que existem agora 43 957 casos ativos da doença (mais 684).

© DGS

As nove mortes registadas em 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (três), na região Norte (uma), no Centro (duas), no Alentejo (duas) e no Algarve (uma).

Em relação às idades das vítimas, quatro tinham mais de 80 anos, três entre os 70 e os 79 anos e duas entre os 60 e os 69 anos.

Infeções devem aumentar com regresso das aulas, considera especialista​

O número de infeções em Portugal deverá, no entanto, aumentar com o regresso das crianças e dos jovens às aulas - ano letivo tem início entre 14 e 17 de setembro -, alertou esta quinta-feira a diretora da Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), Carla Nunes.

A epidemiologista e matemática assume, em entrevista à Lusa, que o grupo das crianças abaixo dos 12 anos "é um risco", uma vez que não foram incluídas no plano de vacinação covid e as vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA) não estão ainda disponíveis para esta faixa etária, mas manifesta a expectativa de que tal não se traduza em situações de doença grave.

"Sabemos que não tendo maioritariamente situações graves, podem transmitir. O que acontece é que a quem eles podem transmitir [o vírus] já está mais protegido pelas vacinas. Vai, obviamente, aumentar o número de casos, porque vamos também sempre testar e rastrear nas escolas e isso tem de continuar a avançar, mas penso que não vai ter consequências em termos de casos graves e que se tornem mais importantes do que a importância de as crianças voltarem à escola", explica.

Vacinação evitou centenas de milhares de morte na UE, estima centro europeu

Também esta quinta-feira o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) estima que centenas de milhares de mortes foram já evitadas na União Europeia (UE) devido à vacinação anticovid-19.

"No que toca ao impacto das vacinações na mortalidade, ainda não fizemos estudos específicos, mas [...] durante a última vaga, entre dezembro e abril, houve uma mortalidade média de 50 a 100 mortes por milhão e agora, no pico da atual vaga que é substancial em termos de número de casos, a mortalidade é inferior a 10 por milhão", indica o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio, em entrevista à agência Lusa.

Numa altura em que a UE já superou as 250 milhões de pessoas totalmente vacinadas, o especialista acrescenta que "os cálculos aproximados indicam que, até agora, as vacinas conseguiram provavelmente evitar algumas centenas de milhares de mortes".

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças defende, no entanto, uma cobertura vacinal anticovid-19 acima dos 85% nos adultos com mais de 45 anos para controlar o vírus até final do ano na UE.​​

83% da população portuguesa com pelo menos uma dose da vacina e 73% com vacinação completa

No que se refere ao processo de vacinação no nosso país, o ECDC tece elogios dizendo que Portugal "está entre os países europeus com a maior cobertura vacinal".

Aliás, o relatório semanal de vacinação divulgado na quarta-feira pela DGS, indica que 607 939 cidadãos em Portugal (83%) já receberam pelo menos uma dose de uma vacina contra a covid-19, sendo que 7 576 336 (73%) já têm a vacinação completa.

As faixas etárias de 65 e 79 anos e maiores de 80 anos têm 99% da população com vacinação iniciada e completa.

Por outro lado, 74% dos jovens entre os 12 aos 17 anos (461 578 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 7% (41 148) tem a vacinação completa, numa altura em que nos aproximamos a passos largos do início do ano letivo 2021-22.

A região mais avançada em termos de vacinação é o Norte, com 86% da população com vacinação iniciada e 75% com vacinação completa. Em sentido inverso, a mais atrasada é o Algarve, onde 77% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose e 67% tem o esquema vacinal completo.