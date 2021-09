83% da população com pelo menos uma dose da vacina e 73% com vacinação completa

83% da população em Portugal com pelo menos uma dose da vacina e 73% com vacinação completa

8 607 939 cidadãos em Portugal (83%) já receberam pelo menos uma dose de uma vacina contra a covid-19, sendo que 7 576 336 (73%) já têm a vacinação completa, revela o relatório de vacinação divulgado esta quarta-feira pela DGS.

As faixas etárias de 65 e 79 anos e maiores de 80 anos têm 99% da população com vacinação iniciada e completa.

Por outro lado, 74% dos jovens entre os 12 aos 17 anos (461 578 pessoas) já tem a vacinação iniciada e 7% (41 148) tem a vacinação completa, numa altura em que nos aproximamos a passos largos do início do ano letivo 2021-22.

Quanto às restantes faixas etárias, nos 18-24 anos 82% (643 324) já tomou pelo menos uma dose de uma vacina e 50% (393 499) tem vacinação completa, nos 25-49 anos 91% (3 015 507) já iniciou a vacinação e 82% (2 740 384) já a concluiu e nos 50-64 anos 98% (2 127 115) já tomou pelo menos uma dose e 96% (2 079 942) tem o esquema vacinal completo.

A região mais avançada em termos de vacinação é o Norte, com 86% da população com vacinação iniciada e 75% com vacinação completa. Em sentido inverso, a mais atrasada é o Algarve, onde 77% das pessoas já tomaram pelo menos uma dose e 67% tem o esquema vacinal completo.

Em Lisboa e Vale do Tejo 81% dos cidadãos já iniciaram a vacinação e 72% já a concluiu.

Tanto no Centro como no Alentejo 85% da população já tomou pelo menos uma dose. No Centro 74% tem a vacinação completa e no Alentejo 73%.

Nos Açores, 79% dos cidadãos iniciaram o processo, mas apenas 72% já o concluiu. Na Madeira, 80% tomou pelo menos a primeira dose e 74% já tem a vacinação completa.

No total, Portugal recebeu 17 448 090 doses de vacinas e distribuiu 15 136 630.