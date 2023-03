Portugal pioneiro com projeto de coro de surdos

Quando, há 12 anos, Sérgio Peixoto iniciou o projeto Mãos Que Cantam, o que mais o impressionou foi a descoberta de que "não havia nada do tipo deste coro de pessoas surdas no mundo".

"Então, começámos mesmo do zero e construímos uma gramática gestual para dirigir pessoas surdas através da música. Eu, no fundo, faço um bocadinho esta ponte entre a música que se ouve para a música dos gestos", sublinha o diretor artístico do projeto Mãos Que Cantam.

Sérgio Peixoto lembra ainda que, a partir desta constatação, foram mais fundo e, tomando como exemplo "as crianças do quinto e sexto anos surdas", que "não fazem parte da turma de educação musical, ou porque os professores não sabem a Língua Gestual portuguesa e, também, como são surdos, as pessoas pensam que não vão conseguir fazer nada", prepararam um "e-book para ajudar esses professores.

No fundo, tratou-se de ensinar-lhes como fazer música com crianças surdas através da experiência adquirida no Mãos Que Cantam.

A adesão dos professores foi muito boa, mas, segundo o responsável, o mais importante foi perceber que as crianças, de repente, descobriram que "podiam fazer uma coisa completamente diferente, no sentido de que podiam utilizar a sua identidade e fazer música também".

E esta possibilidade de fazer música tem sido mostrada em cada espetáculo pelos elementos do Mãos Que Cantam, num processo que começou com as primeiras apresentações com o coro da Universidade Católica.

"Depois, o grupo cresceu e saltámos um bocadinho os muros da universidade e começámos a fazer concertos pelo país. Começámos também a sensibilizar músicos portugueses de que é possível fazer música com pessoas surdas e tivemos o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, do Projeto Partis, também do BPI Capacitar, de várias instituições que nos apoiaram, não só financeiramente, mas também logisticamente, como é o caso da D. Ajuda, aqui este espaço em que nós trabalhamos", lembra Sérgio Peixoto.

Tendo já feito concertos com orquestras, como a Orquestra e o Coro Gulbenkian, bem como grupos como os Xutos e Pontapés ou músicos como Jorge Palma ou Cuca Roseta, têm vários projetos para pôr em prática, "como gravar uma série de vídeos com músicos reconhecidos para sensibilizar, não só os músicos, mas também o público desses músicos, que há outras pessoas que fazem música de maneira diferente".

E qual é a recetividade desses músicos? A resposta de Sérgio Peixoto é simples: "é fantástica, é fantástica. De repente, eles percebem que a música deles não se transforma, mas cria-se com uma outra roupagem que tem a ver com a Língua Gestual portuguesa".

Já quanto à recetividade do público, o diretor artístico explica que, ao longo destes 12 anos, chegou à conclusão de que "muita gente não tem uma gaveta emocional para quando está a assistir a um espetáculo com o projeto Mão Que Cantam, porque não sabe do que é que está à espera".

"Eu digo que não há uma gaveta emocional, porque, quando vamos a um concerto já sabemos do que é que se está à espera e vamos ouvir um músico de que gostamos, vamos ouvir as músicas que sabemos, mas aqui estamos a ouvir as músicas que sabemos interpretadas em Língua Gestual Portuguesa. E isso, para muita gente é uma surpresa, porque não está sensibilizada para este tipo de arte feito pelas pessoas surdas", acrescenta o diretor artístico do Mãos Que Cantam.

Participação na Jornada Mundial da Juventude

Quando o Papa Francisco presidir ao acolhimento a milhares de participantes na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), no Parque Eduardo VII, em Lisboa, em 3 de agosto, vai deparar-se com uma novidade absoluta, o coro integrará elementos surdos.

A inclusão desta comunidade é, assim, pela primeira vez patenteada no coro das cerimónias de uma JMJ, estando a participação a ser encarada com grande entusiasmo pelos seis elementos do projeto Mãos Que Cantam, a que se juntarão nos próximos meses jovens surdos de múltiplas dioceses do país.

No espaço D. Ajuda, no antigo Mercado do Rato, (Lisboa) os membros do Mãos Que Cantam começam agora a tomar contacto com os cânticos - que deverão ser cerca de meia centena -que, nos dias da Jornada, irão cantar com as mãos lado a lado com os "cantores ouvintes" que compõem o coro principal.

"Eu faço parte da equipa que está responsável pela parte musical das cerimónias da Jornada Mundial da Juventude e, naturalmente, percebeu-se que seria importante, mesmo nesta ideia de inclusão, a participação do projeto Mãos Que Cantam. Pela primeira vez, há um coro de pessoas surdas na Jornada Mundial da Juventude", diz Sérgio Peixoto, sem disfarçar o orgulho, deixando o desejo de que "nas próximas jornadas, noutros países, esta semente tenha frutos e que nesses países também se incluam pessoas surdas a fazer música".

O hino da JMJ Lisboa 2023, "Há Pressa no Ar", já está em Língua Gestual Portuguesa, num trabalho de uma jovem escuteira do Algarve, que também irá participar no coro em agosto.

Se agora apenas os seis elementos do Mãos Que Cantam se juntam no espaço D. Ajuda a Sérgio Peixoto e à tradutora Sofia Figueiredo, considerada uma peça fundamental neste trabalho, nos próximos meses, talvez a partir do final de maio, já estarão juntamente com o "coro dos ouvintes" a ensaiar, e a partir de final de junho e no mês de julho, os ensaios serão já feitos com a própria orquestra que será orientada pela maestrina Joana Carneiro.

Neste momento, está a ser finalizada "a passagem dos textos [dos cânticos] para gesto", para depois começar a ser trabalhada a música.

O Acolhimento, a Via-Sacra, a Vigília e a Missa de Envio são os momentos em que, para já, está prevista a participação dos elementos surdos no coro da JMJ.