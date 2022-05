Portugal Mobi Summit entra no 5.º ano com nova feira da mobilidade

Nunca como agora a mobilidade esteve tão no centro das políticas de urbanismo, transportes, energia e ambiente. A urgência climática e a pandemia fizeram-nos perceber que, se é verdade que as cidades são para as pessoas, a forma como nos movemos tem um impacto decisivo no ambiente e na qualidade de vida.

As mudanças em curso e no horizonte próximo na área da mobilidade, seja ela elétrica com lítio ou a hidrogénio, partilhada ou autónoma, pública ou privada são o foco da 5º edição do Portugal Mobi Summit, que agora começa e se estende até outubro com uma cimeira internacional.

Depois de se ter afirmado nos últimos quatro anos como um dos eventos de referência na Europa na área da mobilidade sustentável, o PMS2022 ganha uma nova ambição. A iniciativa do Global Media Group e da EDP Comercial conta este ano com a parceria da ACAP, através da qual será lançada uma feira de mobilidade que reiventa o conceito de "salão automóvel" e o alarga a todas as áreas e indústrias relacionadas com a mobilidade sustentável. O Portugal Mobi Show vai trazer a Lisboa não só as principais inovações do setor no campo da mobilidade elétrica ou da condução autónoma e conectada, mas também as novas tendências na micromobilidade, na mobilidade partilhada, no transporte público ou na distribuição last-mile sustentável.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Em paralelo, a cimeira internacional vai manter-se em Cascais, na Nova SBE, trazendo a múltiplos palcos e ao longo dos dias 28 e 29 de setembro, decisores públicos e privados, ideias e conceitos disruptivos, dando continuidade à sua missão inicial: promover a mudança positiva rumo a um futuro mais sustentável.

Em debate estarão temas tão diversos como os combustíveis do futuro na aviação , as auto-estradas elétricas e os desafios das redes de carregamento, a polémica em torno da gratuidade dos transportes públicos e como torná-los mais sexy, as cidades cicláveis ou os desafios da condução autónoma, entre muitos outros.Entre as parcerias destaca-se a entrada do LIDL e a manutenção da Brisa e da Fidelidade no projeto.

Também a inovação tecnológica tem lugar marcado neste evento, que atraiu parceiros como a Plug&Play ou o EIT Urban Mobility, um organismo da Comissão Europeia, contribuindo para afirmar Portugal como um dos mais ativos e atrativos centros de inovação em mobilidade a nível global.

Este ano, o PMS vai ainda continuar a apostar no ecossistema de inovação, com mais uma edição do prémio Startup do Ano, oferecendo momentos em palco para apresentações de startups, e espaço de exposição para empreendedores e criadores.

Em resumo, será um evento mais ambicioso, mas também mais aberto ao público e às famílias. Numa semana, em Lisboa e Cascais - os dois municípios parceiros da iniciativa - haverá duas áreas distintas de atividade ligadas por um "corredor azul".

Entre 28 de setembro e 2 de outubro o público pode contar com dois dias de cimeira na Nova SBE e quatro dias de exposição aberta ao público em Lisboa. Estes dois pólos do PMS2022 estarão ligados por um "corredor azul", ao longo do Tejo e do mar, por onde visitantes e participantes vão poder deslocar-se, em diferentes soluções de mobilidade sustentável.

Organizado pelo Global Media Group e tendo associadas as suas principais marcas - DN, JN, TSF, Dinheiro Vivo e Motor24 -, o PMS vai promover sessões de debate, entrevistas, web stories e reportagens que serão publicadas e emitidas nas suas marcas entre maio e setembro. Acompanhe tudo em www.portugalms.com.