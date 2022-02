Quase 24 mil recuperados da doença num dia com 35 mortos

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo indica que Portugal registou 9 360 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Este é o dia com menos casos desde dia 14.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos (2 922), seguida do Norte (2 408), do Centro (1 857), do Algarve (663) e do Alentejo (531).

O documento nota ainda que morreram mais 35 doentes. No que diz respeito aos hospitais, há agora 1 788 internados (menos 11 que no dia anterior), dos quais 116 em unidades de cuidados intensivos (menos dois do que no dia anterior).

No que diz respeito aos óbitos, Lisboa e Vale do Tejo e o Norte foram as regiões que apresentaram números mais altos (12 óbitos cada), seguidas do Centro (6), o Alentejo (3) e o Algarve (1).

De acordo com o relatório deste domingo da DGS, nas últimas 24 horas existiam 489 859 casos ativos (menos 14 326 em relação ao dia anterior), enquanto o número de contactos em vigilância era de 505 037 (menos 16 149).

Nas últimas 24 horas houve o registo ainda de 23 651 recuperados, num total de 2 676 699 pessoas que superaram a infeção desde o início da pandemia.