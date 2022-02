Internados e incidência baixam em dia com 41 mortos

A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresenta no seu boletim desta sexta-feira 24 271 casos de covid-19 e 41 mortos nas últimas 24 horas.

Há agora 2332 doentes internados devido à doença (menos 43 que no dia anterior), dos quais 159 nos cuidados intensivos (menos 9).

O Norte do País continua a ser a região com mais casos de infeção, totalizando 7835 nas últimas 24 horas, seguido por Lisboa e Vale do Tejo (7103), Centro (4865), Algarve (1694), Alentejo (1274), Açores (1021) e Madeira (479).

Já no que diz respeito a óbitos, foram registados 14 em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Norte, 11 no Centro, 2 na Madeira e 1 nos Açores.

Na matriz de risco, o nível de incidência voltou a baixar, sendo agora de 6099,6 casos de infeção por SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes a nível nacional (era de 6562,1 na atualização de quarta-feira), enquando no continente é agora de 6133,0 (era de 6610,1 na quarta-feira).

O R(t) é agora de 0,88 a nível nacional e no continente. Há dois dias, altura da última contagem, era 0,92 em todo o território e de 0,97 em Portugal continental.

Há agora 600 324 casos ativos da doença em Portugal, registando-se uma descida de 16 461 casos, sendo que foram declaradas 40 691 pessoas que recuperaram da doença. Há ainda 628 109 contactos em vigilância.