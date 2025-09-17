Ponte 25 de Abril é "objeto de inspeção e manutenção permanente", garante a Infraestruturas de Portugal

"A Ponte 25 de Abril é objeto de inspeção e manutenção permanente, assegurada diretamente pela IP através de uma equipa interna exclusivamente dedicada, com o apoio de entidades especializadas como o ISQ – Instituto de Soldadura e Qualidade e o LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil".Esta frase é uma das respostas que a Infraestruturas de Portugal enviou ao DN após ser questionada sobre as dúvidas lançadas pelo deputado municipal de Lisboa Bruno Mascarenhas em relação ao estado da estrutura que liga Lisboa a Almada.Em declarações proferidas na reunião da AM na terça-feira, dia 16 de setembro, o também candidato à presidência da Câmara de Lisboa afirmou: "Esta ponte - chame-se Salazar, 25 de Abril, ponte sobre o Tejo - está num estado preocupante em termos da sua sustentação. Nós temos qualquer dia de mandar parar esta ponte para uma reparação e acho que é importante que a Infraestruturas de Portugal tenha em consideração o estado em que a ponte se encontra [...]. Acho que devemos alertar as autoridades sobre o estado em que a ponte se encontra."Perante as dúvidas lançadas em relação ao estado da estrutura a empresa responsável pela manutenção da ponte garantiu ao DN que além da equipa da Infraestruturas de Portugal também elementos do LNEC e do ISQ fazem "a monitorização estrutural da ponte, incluindo o acompanhamento do comportamento global da estrutura, monitorização geodésica e implementação de planos de instrumentação, entre outros trabalhos especializados cujo objetivo final é a verificação do comportamento da ponte em exploração face aos critérios adotados na sua conceção". É, igualmente destacado na resposta que "o projetista original da Ponte, a empresa americana Parsons, continua a acompanhar, com a Infraestruturas de Portugal, o comportamento da estrutura e todas as intervenções significativas realizadas".No documento enviado ao DN, a Infraestruturas de Portugal recorda que "a última grande intervenção na Ponte aconteceu no final dos anos 90 com a introdução da ferrovia e o alargamento do tabuleiro. Posteriormente foi levada a cabo uma empreitada, que terminou em março de 2024, no âmbito da qual foram realizados trabalhos de reabilitação e reforço estrutural".A concluir garantiu que atualmente "a Infraestruturas de Portugal (IP) encontra-se a desenvolver os estudos necessários para a elaboração do projeto de execução da pintura geral da Ponte 25 de Abril, garantindo assim a preservação e a durabilidade desta infraestrutura. As atividades acima descritas visam assegurar que a Ponte 25 de Abril, para além de ser uma obra de arte emblemática, continua a garantir a travessia do Tejo a milhares de pessoas todos os dias em condições de segurança".