Em 2025, candidataram-se à prova de acesso do internato 2375 jovens médicos, para 2331 vagas, mesmo assim, 20% destas ficaram por preencher.
Polémica leva Ordem a criar comissão técnica para avaliar critérios de acesso ao internato médico da especialidade

Critérios que definem nota para entrar na especialidade médica estão a gerar polémica. E na Assembleia da República foi entregue uma petição que reúne 2400 assinaturas a solicitar a sua alteração. O bastonário diz que “Ordem está atenta ao problema” e quer ajudar a resolvê-lo. O coordenador da prova de acesso diz que, na sua opinião, o método não se alterava.
SNS
Ordem dos Médicos
Internato das Especialidades
