Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Polícia Marítima faz buscas por jovem desaparecido na Nazaré
Polícia Marítima
Sociedade

Polícia Marítima faz buscas por jovem desaparecido na Nazaré

Alerta foi dado após se encontrarem destroços de uma viatura junto ao farol de São Miguel Arcanjo.
Publicado a

A Polícia Marítima realiza buscas por um jovem de 26 anos que alegadamente se encontra desaparecido desde a madrugada de quarta-feira, 31 de dezembro, na Nazaré, informou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Segundo a AMN, as buscas, que estão a decorrer junto ao farol de São Miguel Arcanjo na Nazaré, tiveram início na sequência de um alerta da PSP, às 08:50 desta manhã (1 de janeiro), a informar que se encontravam destroços de uma viatura junto àquele local.

Após o alerta foram “de imediato ativados” tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré e elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, que quando chegaram ao local constataram que existia uma forte probabilidade de a viatura estar dentro de água, tendo sido mobilizado o grupo de mergulho forense da Polícia Marítima, que efetuou buscas subaquáticas.

A AMN acrescenta que os mergulhadores detetaram a viatura submersa e constataram que não se encontrava ninguém lá dentro, nem na área circundante.

Nas operações de busca, coordenadas pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima da Nazaré, estão também empenhados tripulantes da estação salva-vidas da Nazaré e elementos do comando local da Polícia Marítima da Nazaré, além de ter sido ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.

desaparecimento
Polícia Marítima
Nazaré
jovem
Diário de Notícias
www.dn.pt