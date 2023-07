Plano de mobilidade e segurança para a JMJ envolve as Forças Armadas e tará zona de exclusão aérea

A ministra-Adjunta e dos Assuntos Parlamentares disse esta sexta-feira que o plano de mobilidade e segurança para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é "um plano nacional", porque há peregrinos espalhados por todo o território português.

Ana Catarina Mendes adiantou que se trata de "um trabalho profissional" que foi elaborado nos últimos 400 dias e que envolveu todos os membros do Governo.

"Se é verdade que é um plano de mobilidade para a Área Metropolitana de Lisboa, não é menos verdade que tudo isto e mesmo o plano de segurança tem a ver com o plano do território nacional", afirmou a ministra durante a apresentação dos planos de segurança e de mobilidade nas instalações do Grupo de Projeto para a JMJ em Lisboa.

"Os peregrinos chegarão a Portugal uma semana antes, irão embora uma semana depois, muitos deles aproveitando para estar em Portugal e, por isso mesmo, o plano é um plano nacional", acrescentou.

"É importante termos a consciência de que estamos perante um trabalho profissional. Este foi um trabalho feito ao longo dos últimos 400 dias para garantir que chegássemos a dias desta Jornada Mundial da Juventude em condições de dizer que quer os perímetros de segurança, quer o plano de mobilidade foram trabalhados com todas as autarquias e com todas as autoridades com que tinham de ser trabalhadas", salientou Ana Catarina Mendes.

De acordo com a ministra, o plano de mobilidade e segurança é transversal a várias forças de segurança.

"Abarca muitas forças de segurança, não apenas uma. Abarca também as Forças Armadas, que se juntam também neste esforço de segurança, abarca os vários atores, as várias empresas de transportes", realçou.

Recordando a Expo'98 e o Campeonato da Europa de Futebol em 2004, Ana Catarina Mendes sublinhou que Portugal estará "à altura de garantir as condições" para tornar também a JMJ possível.

"Espero que os mais jovens levem daqui uma rica experiência de partilha, de valores, de diversidade, de encontro de outras culturas, de outras religiões, que não apenas a católica, e que possam (...) também afirmar aquilo que são os valores essenciais da humanidade, que é o respeito pelos direitos humanos, pelos valores da liberdade, da solidariedade e da democracia", frisou.

Em Lisboa, os constrangimentos vão verificar-se sobretudo entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço, abrangendo vias como a Avenida da Liberdade, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua do Carmo, Rua Castilho, Rua da Prata e as praças dos Restauradores e do Rossio.

Também, segundo uma resolução do conselho de ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República, a reposição de controlos documentais nas fronteiras durante a JMJ vai vigorar entre 22 de julho e 7 de agosto.

O controlo de fronteiras vai entrar em vigor às 00:00 horas do dia 22 de julho, permanecerá ativo até às 00:00 horas de 7 de agosto e estará a cargo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), com a assistência da Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), além da eventual colaboração de autoridades de outros países, nos 21 pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre nacional.

Evento obriga à definição de quatro zonas de exclusão aérea em Lisboa e Fátima

A JMJ vai obrigar à definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, mas os voos comerciais serão permitidos nos aeroportos da capital e Cascais, anunciou Paulo Vizeu Pinheiro.

Segundo o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, a JMJ vai implicar "medidas de controlo e gestão" do espaço aéreo, como a definição de quatro zonas de exclusão aérea nas regiões de Lisboa e Fátima, locais que recebem a visita do Papa Francisco durante o evento.

Numa zona de exclusão aérea a circulação de aeronaves está interdita ou restringida.

Paulo Vizeu Pinheiro salvaguardou que os voos comerciais no aeroporto de Lisboa e no aeródromo de Cascais serão permitidos, mas terão de "cumprir as regras" determinadas pelas autoridades.

O plano prevê constrangimentos em 23 aeródromos e sistemas de deteção de 'drones' (aeronaves não tripuladas) não autorizados.

Nas fronteiras, o controlo de documentação será seletivo e com base em indicadores de risco, estando autorizados 21 pontos de passagem, de acordo com o plano de segurança hoje apresentado de forma genérica à imprensa.

O documento estipula, no domínio das comunicações, o reforço das redes de telecomunicações, o "aumento da capacidade de resposta e resiliência dos circuitos de comunicação de emergência" e 500 números de telemóvel prioritários para controlo e comando.

Para o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, o plano procura garantir "elevados padrões de segurança" com o "mínimo impacto" na população e nos peregrinos, envolvendo várias entidades das áreas da segurança e proteção civil.

Ao todo vão estar empenhados 16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica.

Paulo Vizeu Pinheiro salientou também a colaboração das Forças Armadas, das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol).

Quatro estações do Metropolitano de Lisboa encerradas em 1, 3 e 4 de agosto

As estações do Metropolitano de Lisboa da Avenida, Marquês de Pombal, Parque e Restauradores vão estar encerradas em 1, 3 e 4 de agosto.

De acordo com a apresentação do plano de mobilidade, também as estações de comboios da CP de Moscavide, Santarém, Bobadela e Santa Iria vão encerrar, mas nos dias 5 e 6 (sábado e domingo).

Entre 1 e 6 de agosto, o terminal do Marquês de Pombal da Carris Metropolitana será relocalizado.

Sobre a oferta da Carris, é referido que serão suprimidas ou terão alteração de percurso as linhas que servem as zonas delimitadas pelos perímetros de segurança e as que circulam em arruamentos muito estreitos, com elevado risco de segurança, "devido ao maior fluxo de pessoas nas ruas da cidade".

"Estas supressões libertarão meios que serão muito necessários no reforço de outros serviços mais procurados e que serão realizados com reforços de oferta, com aumento do número de circulações", lê-se na apresentação disponibilizada no Portal do Governo.

Por razões de segurança na circulação viária, os elevadores da Bica, Glória e Lavra vão estar encerrados nos dias 1, 3, 4, 5 e 6 de agosto.