Buscas nas câmaras de Gaia e Porto. Um vice-presidente entre os detidos

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar na manhã desta terça-feira buscas nas Câmaras Municipais deVila Nova de Gaia e Porto e há seis detidos, avança a CNN Portugal, indicando que o vice-presidente da câmara de Gaia, Patrocínio Miguel Vieira Azevedo, é um dos detidos.

Estarão em causa alegados crimes de corrupção, abuso de poder e recebimento indevido de vantagem. na área do urbanismo.

Operação da PJ visa alegadas violações de normas e viciações de procedimentos de contratação na área do urbanismo para favorecimento de promotores imobiliários, refere o canal de notícias.

Entre os detidos, além de Patrocínio Azevedo, líder da concelhia do PS de Vila Nova de Gaia, há dois funcionários da autarquia do Porto.

As buscas, que também decorrem em várias empresas do municipio de Gaia, envolvem cerca de meia centena de inspetores da PJ.

Fonte judicial disse à Lusa que as buscas na autarquia de Vila Nova de Gaia incidem sobre supostos "esquemas de corrupção", envolvendo elementos da vereação, sendo ainda expectável haver detenções, na sequência da emissão de "vários mandados de detenção".

Fonte da Câmara do Porto confirmou a realização das buscas da PJ no município. Segundo a mesma fonte, foram apreendidos os telemóveis do vereador do urbanismo, Pedro Baganha, e de uma chefe de divisão do urbanismo.

Com Lusa

Em atualização