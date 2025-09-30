Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
PJ localiza criança de 10 anos desaparecida desde julho em habitação devoluta ligada ao consumo de droga
Foto: Reinaldo Rodrigues
Sociedade

PJ localiza criança de 10 anos desaparecida desde julho em habitação devoluta ligada ao consumo de droga

Menor localizado no interior de uma habitação devoluta, sem eletricidade ou água canalizada, num local de encontro e pernoita de pessoas ligados ao consumo de droga, em Vila Nova de Famalicão.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

A Polícia Judiciária localizou uma criança de 10 anos e entregou-a à mãe, "no âmbito de incumprimento das responsabilidades parentais por parte do pai".

De acordo com uma nota enviada às redações, "o menor e o pai estavam, desde julho, em paradeiro desconhecido, havendo claros indicadores de que o progenitor tentava ocultar a localização do menor".

Durante esse período, o pai cessou a sua presença online e desligou o telemóvel e deixou de manter contactos com os familiares mais próximos.

Após a criança não ter comparecido às aulas no início do ano letivo, "foram intensificadas diligências na zona de Delães, em Vila Nova de Famalicão, vindo a localizar-se o menor no interior de uma habitação devoluta, sem eletricidade ou água canalizada, num local de encontro e pernoita de pessoas ligados ao consumo de produtos estupefacientes".

O menor foi encontrado com o pai, "em condições manifestamente insalubres, envergando vestuário pertencente ao progenitor", apresentando "múltiplas lesões compatíveis com picadas dispersas em várias zonas do corpo e evidenciava não ter tido qualquer cuidado de higiene, há muito tempo".

A PJ verificou também a "completa ausência de condições mínimas de habitabilidade no interior da habitação, inexistindo quaisquer géneros alimentícios disponíveis".

A criança foi entregue aos cuidados da mãe e conduzida ao Hospital de Vila Nova de Famalicão, para avaliação, em estreita comunicação com a CPCJ.

Vila Nova de Famalicão
Polícia Judiciária - PJ
criança desaparecida
Delães

