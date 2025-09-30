PJ localiza criança de 10 anos desaparecida desde julho em habitação devoluta ligada ao consumo de droga

A Polícia Judiciária localizou uma criança de 10 anos e entregou-a à mãe, "no âmbito de incumprimento das responsabilidades parentais por parte do pai".De acordo com uma nota enviada às redações, "o menor e o pai estavam, desde julho, em paradeiro desconhecido, havendo claros indicadores de que o progenitor tentava ocultar a localização do menor".Durante esse período, o pai cessou a sua presença online e desligou o telemóvel e deixou de manter contactos com os familiares mais próximos. Após a criança não ter comparecido às aulas no início do ano letivo, "foram intensificadas diligências na zona de Delães, em Vila Nova de Famalicão, vindo a localizar-se o menor no interior de uma habitação devoluta, sem eletricidade ou água canalizada, num local de encontro e pernoita de pessoas ligados ao consumo de produtos estupefacientes".O menor foi encontrado com o pai, "em condições manifestamente insalubres, envergando vestuário pertencente ao progenitor", apresentando "múltiplas lesões compatíveis com picadas dispersas em várias zonas do corpo e evidenciava não ter tido qualquer cuidado de higiene, há muito tempo".A PJ verificou também a "completa ausência de condições mínimas de habitabilidade no interior da habitação, inexistindo quaisquer géneros alimentícios disponíveis".A criança foi entregue aos cuidados da mãe e conduzida ao Hospital de Vila Nova de Famalicão, para avaliação, em estreita comunicação com a CPCJ.