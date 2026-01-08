PJ investiga tentativa de homicídio com metralhadora na Charneca de Caparica, em Almada

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar como tentativa de homicídio um aparente caso de carjacking com recurso a uma metralhadora na terça-feira à tarde na Charneca de Caparica, em Almada.Fonte ligada à investigação disse à Lusa que, até ao momento, não existem indícios de que o caso tenha ligação ao grupo criminoso brasileiro Primeiro Comando da Capital (PCC).O crime, denunciado à GNR como uma tentativa de carjacking, aconteceu por volta das 16:30 desta terça-feira, na rua Semeão do Nascimento, e não causou feridos, mas o veículo ficou com várias marcas de projéteis.O condutor do automóvel assegurou às autoridades ter sido atacado por "encapuzados com armas de calibre de guerra".Também na Charneca de Caparica, um homem de 77 anos disparou esta quinta-feira contra ma patrulha da GNR após se ter barricado em casa, na rua Alfredo Dinis.O alerta foi dado às 11:57 pela companheira do idoso, que acabou por ser baleado numa mão pelos militares.O homem será detido depois de ter alta hospitalar.Já a mulher do suspeito refugiou-se em casa de uma vizinha durante o sucedido.